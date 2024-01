L’Avellino sfiora il colpaccio ma l’ex di turno Mignanelli la riagguanta due volte. In una bella gara, equilibrata, tra due squadre che dimostrano voglia di vincere è il pareggio il risultato finale. Un risultato che sa di beffa per l’Avellino e di punto guadagnato per la Juve Stabia. Una gara che ha dato la consapevolezza ai biancoverdi di poter lottare fino alla fine per il primato ma che al tempo stesso consolida la Juve Stabia al primo posto in classifica.

La gara all’inizio vede la squadra di Pazienza attendere gli avversari per poi ripartire in velocità soprattutto con Sgarbi che punta spesso il suo avversario mettendolo in difficoltà. L’ Avellino passa al 35′ grazie al suo bomber, Patierno, che trasforma un calcio di rigore concesso per atterramento di Ricciardi. Arriva però subito la reazione delle vespe che pareggiano dopo poco più di cinque minuti del vantaggio biancoverde con un gran goal dell’ex Mignanelli che mette la palla imparabilmente all’incrocio non dando scampo a Ghidotti. Ma l’Avellino non ci sta e dopo un’azione prolungata di Sgarbi Ricciardi trafigge Thiam con un tiro da sottomisura non lasciando scampo all’estremo difensore stabiese. Il tempo si chiude con i lupi avanti 2 a 1.

Nella ripresa i biancoverdi arretrano il loro baricentro e la Juve Stabia esercita un predominio territoriale abbastanza sterile che non provoca nitide occasioni da goal. La solita girandola dei cambi che non varia l’assetto delle squadre e il tempo scorre con l’Avellino che assapora il gusto della vittoria. Ma in pieno recupero Cionek compie un fallo ingenuo al limite dell’area di rigore concedendo un calcio di punizione pericoloso agli ospiti che Magnanelli sfrutta alla perfezione non lasciando scampo a Ghidotti e facendo festeggiare i suo compagni. L’Avellino non riesce a reagire e la gara si chiude sul 2 a 2.

L’Avellino spreca una grande occasione per accorciare le distanze dalla capolista e deve accontentarsi del pari. Ora la squadra di Pazienza dovrà giocare a Foggia sabato prossimo con fischio d’inizio alle 20,45.

Il tabellino di Avellino-Juve Stabia 2-2

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi (35′ st Lores Varela), De Cristofaro, Palmiero (27′ st Pezzella), Armellino (34′ st D’Angelo), Tito (27′ st Liotti); Patierno (44′ st Sannipoli), Sgarbi. A disp.:Pane, Pizzella, Mulè, Maisto, Dall’Oglio, Marconi, Gori, Llano. All.: Pazienza.

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi (40′ st Erradi), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone (40′ st Mosti), Romeo (40′ st Marranzino; 50′ st Andreoni); Piscopo, Candellone, Piovanello (22′ st Adorante). A disp.: Esposito, La Rosa, Maselli, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Erradi, Picardi. All.: Tarantino (squalificato Pagliuca).

ARBITRO: Perri di Roma 1.

MARCATORE: 35′ pt rig. Patierno (A), 41′ pt Mignanelli (JS), 47′ pt Ricciardi (A), 47′ st Mignanelli (JS).