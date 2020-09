Politica Regionali, tour di Tajani in Irpinia 9 Settembre 2020

Il presidente di Forza Italia Antonio Tajani sarà in Irpinia nella giornata di venerdì con un paio di appuntamenti:

alle 17 “Ultrabet Cafè” in Via Cannaviello ad Avellino e a seguire al “Palasport Don Tebaldo Acone” in località Serra a Pratola Serra.

All’evento parteciperà oltre a Tajani, cittadino onorario di Pratola Serra, l’europarlamentare Fulvio Martusciello. Entrambi gli esponenti di spicco del partito di Forza Italia hanno aderito con grande entusiasmo all’invito di Tonino Aufiero, candidato alle regionali, per lanciare la volata di una campagna elettorale dura ed emozionante. «Sono davvero molto onorato che il già presidente del Parlamento Europeo Tajani abbia scelto Pratola Serra come punto di riferimento del suo tour irpino – dichiara Aufiero – Per me è un attestato di stima e di fiducia e, di conseguenza, di responsabilità che mi conferisce. Sono sicuro che i cittadini alle urne faranno la scelta giusta: voteranno il cambiamento per lasciarsi alle spalle anni di clientelismo e di totale negligenza dei politici irpini. Bisogna far emergere di nuovo l’orgoglio irpino. Grazie anche al lavoro minuzioso avviato da Fulvio Martusciello, le Regionali stanno offrendo l’occasione giusta per rilanciare il Forza Italia nella nostra provincia: per il nostro partito si apre una nuova era, quella della rivalsa».

L’appuntamento è venerdì alle 17.15 a Pratola Serra. L’evento si terrà nel rispetto di tutte le misure vigenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.