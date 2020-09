Serie C, ecco il girone dell’Avellino. Ghirelli: “Partiamo il 27 settembre”

di Claudio De Vito. “Nessun allarme, l’inizio del campionato il 27 settembre non è in discussione. Attendiamo la sentenza sul caso Picerno-Bitonto nel pomeriggio di venerdì. Entro la prossima settimana mi auguro di presentare i calendari”.

Così a Radio Punto Nuovo il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha anche ribadito il criterio geografico per la suddivisione delle 60 squadre nei 3 canonici gironi. “Terremo conto della latitudine” ha sottolineato il numero uno della Lega consentendo di definire sempre più i contorni del girone C, quello dell’Avellino.

Al blocco delle 15 già sicure nelle scorse settimane pertanto vanno aggiunte Ternana, Viterbese e Olbia, emerse dal lotto in cui erano inserite le “incerte” Sambenedettese, Perugia, Teramo e Gubbio, più a Nord rispetto alle altre.

Ciò a patto che i restanti due posti siano un affare tra squadre del Sud, ovvero Foggia, Bisceglie e Rende in un’eventuale sostituzione di Bitonto e Picerno condannate in primo grado per la presunta combine di due stagioni fa. C’è infatti la possibilità che entri in gioco la Pianese con il sistema dei ripescaggi, ben diverso da quello delle riammissioni/ammissioni al quale si ricorre in caso di pronuncia della giustizia sportiva capace di incidere sulla classifica 2019/2020.

Il ripescaggio invece si renderebbe necessario qualora la Corte Federale d’Appello accogliesse la tesi della Procura Federale che aveva chiesto in primo grado l’esclusione dal campionato 2020/21 delle due formazioni, e non la penalizzazione di 5 punti per i pugliesi e la retrocessione all’ultimo posto dei lucani nella scorsa annata come deciso dal Tribunale Federale Nazionale.

Scenario al momento meno plausibile, ma in tal caso la Pianese potrebbe essere scortata dal Teramo.

Alla luce di ciò, il girone dell’Avellino sarebbe il seguente:

1 Avellino, 2 Cavese, 3 Casertana, 4 Paganese, 5 Turris, 6 Juve Stabia, 7 Palermo, 8 Catania, 9 Trapani, 10 Vibonese, 11 Catanzaro, 12 Potenza, 13 Bari, 14 Monopoli, 15 Virtus Francavilla, 16 Ternana, 17 Viterbese, 18 Olbia, 19 Bitonto/Foggia, 20 Picerno/Bisceglie o Rende.