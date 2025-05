Ricciardi: “De Luca darà una mano al Pd, come ha sempre fatto”

“De Luca, sono convinto, che darà una mano, l’ha sempre data al Pd e continuerà a darla”. Così l’onorevole Toni Ricciardi che è intervenuto nel pomeriggio al convegno promosso dall’area Schlein del Partito Democratico irpino, tenutosi presso lo Spazio Arena. All’incontro hanno partecipato anche l’eurodeputata Pd Lucia Annunziata, il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, il presidente dell’associazione Controvento Generoso Picone, il consigliere comunale Antonio Gengaro, la componente dell’assemblea nazionale del Pd Sara Iannaccone e Raffaele De Stefano del circolo Pd “Aldo Moro”.

Ricciardi ha continuato: “Abbiamo apprezzato, e continuiamo ad apprezzare, la capacità narrativa e amministrativa dimostrata da Vincenzo De Luca in questi anni alla guida del governo regionale. Purtroppo le regole del gioco ci hanno detto altro, ma sono convinto che tutti insieme concorreremo per continuare nel governo di questa regione. La direzione – ha aggiunto – è quella di trovare una convergenza più possibile ampia. Si sta lavorando non solo a livello regionale ma anche sul piano nazionale, perché sono sei le regioni che andranno al voto e la Campania è una di queste. Il tavolo è quindi nazionale e si ragiona in uno schema largo e nazionale”.

Sul commissariamento del Pd campano, Ricciardi ha precisato: “Se si arriva a un commissariamento significa evidentemente che qualcosa non ha funzionato. Il commissariamento è materia di direzione nazionale e sul tavolo nazionale al momento non è in calendario alcun congresso. Credo ci debba essere l’adeguata sensibilità e attenzione nel tenere dentro sempre tutti partendo sicuramente dal buon governo di De Luca in questi anni. La politica è fatta di convergenze – ha concluso – e questo è un momento molto molto delicato nel il Paese in generale. Le regioni sono sei, lo ripeto, e la Campania è alla pari di tutte le altre regioni”.