“De Luca è un problema o una risorsa del Partito Democratico. Ogni partito gestisce le proprie dinamiche interne come ritiene più opportuno.” Lo ha dichiarato il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, onorevole Michele Gubitosa, intervenuto nel pomeriggio a un convegno organizzato dall’area Schlein del Pd irpino, ospitato presso lo Spazio Arena di via Santissima Trinità.

Al dibattito, dal titolo “Il Mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania”, hanno preso parte l’eurodeputata Pd Lucia Annunziata, il deputato Toni Ricciardi, il presidente dell’associazione Controvento Generoso Picone, il consigliere comunale Antonio Gengaro, la componente dell’assemblea nazionale del Pd Sara Iannaccone e Raffaele De Stefano del circolo Pd “Aldo Moro”.

Al centro della discussione, le imminenti elezioni regionali in Campania. “Fa piacere sapere che all’interno della coalizione del centrosinistra c’è chi ritiene che sia il Movimento 5 Stelle a esprimere il candidato alla presidenza della Regione. Ma, come ho sempre detto, non è ancora il momento di parlare di nomi o di chi esprimerà il candidato governatore. Adesso stiamo discutendo di temi e di cosa fare per la nostra regione. I nomi verranno dopo”, ha chiarito Gubitosa.

Il vicepresidente M5S ha poi ribadito: “Con il Pd parliamo di temi, non entriamo nelle dinamiche interne perchè abbiamo rispetto per il confronto interno agli altri partiti. Se De Luca ha un problema, ne parla con la segretaria Schlein. Decidere se rappresenti un problema o una risorsa spetta al Partito Democratico”, ha concluso Gubitosa.