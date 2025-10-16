Regionali, pronta la lista del Movimento Cinque Stelle in Irpinia: guida Ciampi

AVELLINO- L’ultimo disco verde sarà quello della consultazione degli iscritti in rete, prevista per sabato fino alle 22, dopo di che la lista che il Movimento Cinque Stelle presenterà alle Regionali per la Circoscrizione di Avellino sarà ufficiale. A comporla, dopo le candidature online sulla piattaforma, saranno il consigliere regionale uscente del gruppo M5S alla Regione Campania Vincenzo Ciampi, che guiderà la lista, il presidente del consiglio comunale di Ariano Irpino e riferimento dei “pentastellati” nell’area del Tricolle e della Valle Ufita, Luca Orsogna, la storica militante del Meet Up prima e del Movimento nella città capoluogo, Tiziana Guidi e la consigliere comunale montorese Anna Ansalone.