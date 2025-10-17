“Il gender esiste”, Sabino Morano presenta il libro di Rossano Sasso

La Lega di Avellino “si schiera a difesa della scuola dalla ‘strategia arcobaleno’: contro chi, con una strategia raffinata e subdola, sta cercando di inserire nei percorsi scolastici, dalle elementari alle università, le ideologie della comunità Lgbtq+ facendole passare per generiche ‘offerte formative’, ancora più subdole quando vengono inserite nella didattica all’insaputa dei genitori: è con questo spirito che sabato 18 ottobre il vicecommissario provinciale della Lega irpina Sabino Morano parteciperà alla presentazione del libro “Il gender esiste – Giù le mani dai nostri figli”, organizzato presso il circolo della stampa a partire dalle 10:30″.

Ci sarà l’autore del libro, il deputato del Carroccio Rossano Sasso, già sottosegretario al ministero dell’Istruzione. E con loro anche Sergio Barile, ordinario di Economia presso la Sapienza e Giulio Curatela, del direttivo nazionale del movimento ‘Mondo al contrario’. L’introduzione dei lavori sarà affidata a Sonia Lombardo e a moderare sarà la social media specialist Rosa Criscuolo.

“Nell’ambito di questa ‘strategia arcobaleno’ – prosegue Morano – ci sono slogan e ritornelli che abbiamo ormai imparato a riconoscere, tipo ‘il gender non esiste: sono percorsi educativi che rientrano nell’autonomia dell’insegnamento’; ‘l’ideologia gender è solo nella vostra testa: è un’invenzione degli ambienti ultra-conservatori per attaccare i diritti della comunità Lgbtqia+’. Questo – avverte Morano – è quanto, a sinistra, ripetono in maniera sistematica e ossessiva da quasi vent’anni, come a voler minimizzare e mimetizzare una precisa strategia culturale e politica: trasformare in verità assoluta le proprie distorsioni ideologiche, in tesi scientifiche i propri desideri, in diritti i propri capricci. E’ una dittatura alla quale è vietato opporsi: la pena è la sanzione morale con lo stigma sociale dell’accusa mostruosa dell’omofobia, perpetrata dagli omosessualisti più che dagli omosessuali”.