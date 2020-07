Regionali: presentata la squadra del M5S. A Napoli anche i candidati irpini

In vista delle Regionali del 20 e 21 settembre, il M5S , nello splendido scenario del teatro Sannazaro a Napoli, presenta la sua candidata alla presidenza, Valeria Ciarambino, e la sua squadra di aspiranti consiglieri regionali.

La Ciarambino, affiancata dal ministro all’Ambiente Costa, illustra il suo programma elettorale basato su tre punti: lavoro, casa e salute. Successivamente presenta i suoi candidati, citandone le competenze.

Sul palco anche i 4 candidati irpini, ovvero Carmen Bochicchio, Vincenzo Ciampi, Generoso Testa e Maura Sarno.

Ecco i loro curriculum.

Carmen Bochicchio: anni 43, giornalista professionista, laureata in Giurisprudenza. Iscritta al M5S dal 2012, si occupa di questioni che riguardano la partecipazione democratica alla vita pubblica e la sfera dei cosiddetti beni comuni. Dal 2013 è assistente parlamentare per portavoce eletti alla Camera dei Deputati.

Vincenzo Ciampi: anni 52, avvocato, funzionario presso l’agenzia delle entrate, laureato in Giurisprudenza. Eletto sindaco di Avellino nel 2018, con lui la prima giunta a 5 Stelle nel Sud.

Generoso Testa: anni 56, si occupa della tutela sindacale a favore degli agenti di commercio. E’ tra i promotori delle attività del Meet-up dal 2007.

Maura Sarno: anni 61, avvocato, imprenditrice, laureata in Giurisprudenza, master in marketing nazionale e internazionale. A capo della sua azienda vinicola, esporta in 15 Paesi in Europa e nel mondo. E’ stata per 2 mandati presidente di un consorzio per l’internazionalizzazione di vini irpini d’eccellenza e la promozione del made in Italy. Ha ricoperto nel 2018 al Comune di Avellino il ruolo di assessore alle Attività Produttive .

“Sfido gli altri ad avere le stesse competenze che possiamo vantare nelle nostre liste”, ha concluso la Ciarambino.