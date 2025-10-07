Regionali, l’ex sindaco Festa nella lista civica di Cirielli presidente: scoppia il caso

AVELLINO- L’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa a quanto pare ha deciso di ricominciare dalle Regionali. E per lui si sarebbe (il condizionale e’ d’obbligo) aperta subito una porta in una delle liste civiche che sostengono il candidato presidente (ancora in pectore) Edmondo Cirielli. I rumors sulla discesa in campo alle Regionali da parte di Festa sono sempre più insistenti. Una prova generale di gradimento in attesa di quello che sarà il prossimo anno il suo annunciato grane ritorno alle amministrative di Avellino? Oppure un modo per ostacolare la rielezione di qualche uscente nelle fila del centrodestra? L’ex sindaco non ha ancora confermato o smentito le voci. Dalle parti di Fratelli d’Italia nicchiano. Ma sono tanti gli esponenti e i simpatizzanti del centrodestra in queste ore anche sui social a manifestare perplessità sulla eventuale discesa in campo di Festa. Nelle prossime ore sarà più chiaro anche il quadro.