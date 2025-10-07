Lite tra pazienti alla Rems finisce in tragedia: muore sessantenne napoletano

SAN NICOLA BARONIA- Lite tra i pazienti della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) a San Nicola Baronia finisce in tragedia. Uno dei due pazienti infatti, un sessantenne napoletano, e’ deceduto dopo qualche giorno di ricovero al Moscati di Avellino. In ospedale era finito lo scorso ventinove settembre dopo l’aggressione da parte di un altro paziente ristretto nella Rems. La violenta aggressione gli avrebbe provocato un arresto cardiaco, dal quale grazie all’intervento del personale infermieristico della struttura sembrava ripreso. Le sue condizioni però sono peggiorate fino al decesso. Saranno le indagini della Procura di Benevento a stabilire se e’ collegato all’aggressione. Intanto la Rems torna al centro dell’attenzione, dopo un altro grave episodio avvenuto circa un anno fa.