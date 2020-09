Politica Regionali, Lanzetta: “Alaia sempre vicino ai cittadini e alla comunità” 18 Settembre 2020

“Credo che l’Irpinia abbia bisogno di speranze, di tornare a credere in se stessa, di convincersi che ha in sé tutte le energie per uscire fuori dalla situazione in cui si trova. Enzo Alaia è la scelta migliore che si possa fare per il lavoro svolto in questi cinque anni, non solo a favore dei cittadini ma anche per il prezioso supporto che ha saputo dare agli amministratori e alle comunità.” Lo afferma, Luigi Lanzetta, vice sindaco di Forino e componente del CDA dell’ATO rifiuti.

“Per me e per il nostro gruppo – aggiunge Lanzetta – la politica è diversa da quella che abbiamo visto in passato e vediamo in questi giorni: è impegno civile, energia e lavoro messi a disposizione di un’idea di paese. L’impegno in un partito come Italia Viva è di quanto più efficace si possa fare per proteggere la democrazia e le istituzioni.”

“Sono sicuro che con l’amico, prima che politico, Enzo Alaia, raggiungeremo un grande risultato, quindi invito a votare chi ha sempre dato la propria disponibilità, concretamente, senza mai essere una semplice comparsa”, conclude Lanzetta.