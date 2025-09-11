Regionali, la prima uscita di Fico: aree interne sono il motore della Campania

CAMPANIA- “Le aree interne sono il motore della Campania”. E’ quello che ha voluto rimarcare da Cannalonga, nel Cilento, il candidato governatore della Campania per il “Campo Largo” Roberto Fico. Una scelta precisa quella di un paese delle aree interne per la sua uscita pubblica dopo l’indicazione alla guida della coalizione in campo per le Regionali. ” Le Aree interne sono cultura, tradizioni, identità. Sono motori della nostra regione grazie all’infaticabile impegno di artigiani, imprenditori, realtà sociali. Occorre dare massima attenzione a queste comunità lavorando in rete con i sindaci per rispondere al meglio alle esigenze del territorio. Ed è uno dei punti su cui ci concentreremo fin da subito”.