Moschiano, rifiuti abbandonati ai bordi del Regio Lagno: scatta il sequestro

MOSCHIANO- Un materasso, sfalci di potatura, una macchina giocattolo, pezzi di plastica, secchi e altro materiale. Questa e’ una parte delle tre piazzole lungo il muretto del Regio Lagno e la strada che conduce a Chianola, finiti sotto sequestro nella tarda mattinata di oggi. Ad eseguire l’ intervento sono stati i Carabinieri Forestali della Stazione di Marzano di Nola, agli ordini del maresciallo Catalano, che hanno delimitato e posto i sigilli al materiale depositato illecitamente. I Carabinieri Forestali procedono per ora contro ignoti per deposito incontrollato di rifiuti. L’area di proprietà comunale è stata affidata al sindaco del Comune di Moschiano, Sergio Pacia, che dovra’ anche occuparsi della bonifica (visto che verosimilmente gli autori del deposito incontrollato di rifiuti resteranno anomimi). Una pratica di inciviltà diffusa in tante aree della provincia, quella del deposito dei rifiuti. Non è il primo sequestro operato dai Carabinieri Forestali sul territorio.