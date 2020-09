Regionali, in Campania alle urne oltre 5 milioni di cittadini. In Irpinia 437mila

Alpi – Sono oltre 5 milioni i cittadini campani chiamati alle urne per l’elezione del nuovo presidente della Regione e dei componenti del prossimo Consiglio regionale della Campania. Sono 5.047.973 gli aventi diritto, dato che fa della Campania la regione con il maggior numero di elettori tra le 7 al voto nella tornata elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Dei 5.047.973 elettori, sono 2.604.651 le donne e 2.443.322 gli uomini, mentre sono 446.677 i campani che vivono all’estero. Sul territorio regionale sono istituite 5.824 sezioni elettorali.

In provincia di Avellino, per le regionali, sono chiamati al voto oltre 437mila elettori, suddivisi in 501 seggi. Il numero di elettori alle urne per il referendum, in Irpinia, è più basso (338mila), perché alle Regionali voteranno anche i residenti all’estero.

I candidati alla presidenza della Regione Campania sono 7 mentre le liste di candidati al Consiglio regionale sono 26. Si ricandida il governatore uscente Vincenzo De Luca con il supporto di 15 liste: Partito democratico, Campania Libera, De Luca presidente, Italia Viva, Fare democratico-Popolari, Davvero Sostenibilità e diritti – Partito animalista, Per – Per le persone e la comunità, Psi, Democratici e progressisti, Più Campania in Europa, Centro democratico, Noi Campani, Europa Verde Campania – Demos, Liberaldemocratici Moderati e Lega per l’Italia-Partito repubblicano. Si ripete per la terza volta consecutiva la sfida con Stefano Caldoro, già governatore tra il 2010 e il 2015 e sconfitto alle scorse elezioni regionali.

Sono 6 le liste a sostegno della candidatura di Caldoro: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Caldoro presidente-Unione di centro, Adc – Alleanza popolo e territorio, Identità regionale Macroregione Sud. Il Movimento 5 Stelle si presenta da solo: così come nel 2015, la candidata alla presidenza della Regione Campania è Valeria Ciarambino. Potere al Popolo candida a presidente Giuliano Granato, mentre la lista ambientalista Terra si presenta con il candidato Luca Saltalamacchia. Completano l’elenco dei candidati alla presidenza e delle liste Sergio Angrisano, con la lista Terzo Polo, e Giuseppe Cirillo con il Partito delle buone maniere.