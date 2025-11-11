Regionali, il generale Vannacci in Irpinia: leggi razziali, ho detto che sono esecrabili

MONTEFREDANE- “Cirielli e’ il candidato. Noi stiamo lavorando per portare tanti voti alla Lega e tanti al centrodestra”. Il generale Roberto Vannacci a sostegno del generale Cirielli. Cariche a parte, al suo arrivo a Montefredane a sostegno dei candidati della Lega ed in particolare di Sabino Morano, il vicesegretario della Lega ed eurodeputato Vannacci non si è sottratto alle domande dei giornalisti, a partire dalle parole dell’altro generale, il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli, che parlando delle leggi razziali, ha voluto subito chiarire : “Il fatto che le leggi razziali siano state approvate dal Parlamento e promulgate dal re non significa che non siano state leggi vergognose». E rispetto a questa uscita di Cirielli, il generale Vannacci ha voluto rilanciare: “E’ vero. Quello che ho detto io in televisione. Ho detto: sono esecrabili, forse peggio di vergognose. Ma nel mio post, tanto criticato, non ho giudicato nulla. Non ho messo nulla riferito al giudizio, ho solamente fatto una cronologia di verità storiche. Ho scoperto che in Italia tantissimi si appassionano alla storia, perché e’ successo un putiferio. Si vede che la storia forse deve essere studiata di più e forse bisogna uscire da una narrativa che è totalmente diversa. Soprattutto dal cercare di assegnare delle deduzioni o delle parole che io non ho mai detto. Perche’ non ho parlato di Leggi Razziali, anzi quella volta che mi sono espresso ho detto che sono esecrabili e vergognose”. La Lega non è andata benissimo alle Regionali, poco o troppo vannacciana, viene chiesto: “Dire che è troppo vannacciana significherebbe fare un falso storico, perché Vannacci e’ nella Lega da poco, non è che mi si possa attribuire qualche cosa quando ancora non c’ero. Mi auguro che la Lega vada bene come partito, a prescindere se vannacciana o non vannacciana. Interessa che noi riusciamo ad interpretare le aspettative dell’elettorato e ad essere, come lo siamo, un partito coerente. Un partito che non cambia visione in base a quello che va meglio o va peggio, ma un partito che presenta un programma e un’ offerta che vuole fare gli interessi dei cittadini. Noi non ci proponiamo di salvare l’ Universo e neanche il Pianeta, lo facciamo fare a quelli bravi. Noi, come si dice da queste parti, siamo piu’ ciucci e vogliamo interessarci del benessere dei campani, degli avellinesi e degli italiani”.