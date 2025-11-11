Bandecchi: “Lavoro e futuro per i giovani dell’Irpinia. Lo spopolamento è una sconfitta per tutti”

Il candidato presidente della Regione Campania con Dimensione Bandecchi: “Le aree interne devono tornare strategiche. Servono infrastrutture, innovazione e investimenti per trattenere i giovani e creare occupazione vera.”

Occhiello: Dalla lotta alla disoccupazione giovanile alla valorizzazione delle aree interne, Stefano Bandecchi mette l’Irpinia al centro del suo programma: “Basta rassegnazione, serve una politica che reagisca e restituisca ai giovani il diritto di restare nella propria terra.”

La lotta alla disoccupazione giovanile, con un’attenzione particolare alle aree interne come l’Irpinia — oggi esposte al rischio di spopolamento — è una delle priorità assolute di Stefano Bandecchi, candidato presidente della Regione Campania con Dimensione Bandecchi.

“Ho messo al centro della mia campagna elettorale il tema del lavoro e la lotta alla disoccupazione. Troppi giovani dell’Irpinia non riescono a trovare un’occupazione e restano bloccati, senza la possibilità di costruirsi un futuro nella loro terra, per la loro terra”.

Infatti, spiega Stefano Bandecchi, “una politica che guarda davvero avanti deve considerare l’Irpinia un’area strategica: solo per fare alcuni esempi, qui si possono creare hub per l’innovazione, valorizzare le produzioni agricole di alta qualità e sviluppare un nuovo modello di turismo sostenibile.

Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile superare le carenze infrastrutturali, potenziando i collegamenti stradali, ferroviari e digitali. Tutti gli investimenti devono avere un solo obiettivo: creare le condizioni perché i giovani restino. Lo spopolamento dell’Irpinia è una sconfitta per tutti. Io sono candidato in Campania con Dimensione Bandecchi per portare una politica che reagisca, che non si rassegni e che dia finalmente opportunità reali a chi vuole vivere e lavorare nella propria terra”.