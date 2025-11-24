Gubitosa: “In Campania e Puglia si è lavorato bene: i risultati arrivano”

“Abbiamo fatto un grande lavoro sia in Campania che in Puglia e siamo lieti di aver indirizzato e governato i progetti per queste regioni. Continueremo a portare avanti la nostra agenda politica, non facciamo accordi strutturali con nessuno ma ogni volta rispetteremo territori, altri partiti, tematiche e faremo accordi e ci alleeremo quando sarà necessario. Porteremo avanti il modello Fico, Todde e via dicendo”. Lo ha detto Michele Gubitosa (M5S) commentando allo speciale tg3 le elezioni regionali. “Valuteremo sempre di volta in volta le alleanze, su questo anche la nostra comunità è stata chiara durante l’assemblea Nova: siamo progressisti indipendenti” ma “se si lavora bene come in questo caso in Campania, i risultati arrivano. Meglio lavorare prima e trovarsi bene dopo”, ha concluso.