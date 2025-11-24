Avellino illumina i suoi monumenti per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il Comune di Avellino illumina di rosso Palazzo De Peruta e la Torre dell’Orologio con la partecipazione del Rotary Club.

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comune di Avellino rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, della tutela e della dignità della donna.

Per l’intera serata del 25 novembre, Palazzo De Peruta e la Torre dell’Orologio saranno simbolicamente illuminati di rosso, colore che rappresenta le vittime di violenza e richiama l’urgenza di un impegno collettivo contro ogni forma di abuso e discriminazione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Rotary Club, da sempre vicino ai temi sociali e impegnato nella promozione di progetti di sensibilizzazione rivolti alla comunità. L’Amministrazione comunaledesidera ringraziare il Rotary Club per la partecipazione e il sostegno alla diffusione di un messaggio che deve risuonare forte e chiaro: la violenza si combatte insieme.

«Illuminare i nostri luoghi simbolo – dichiara il Commissario Straordinario Dott.ssa Giuliana Perrotta – significa ricordare le donne che non ci sono più e ribadire la necessità di un impegno quotidiano per prevenire, educare e intervenire. La città di Avellino è unita in questa battaglia di civiltà».

Il Comune invita tutta la cittadinanza a unirsi alla giornata di consapevolezza e a promuovere una cultura del rispetto come fondamento della vita sociale.