Fico a Morra de Sanctis, Spiniello rilancia un messaggio sui diritti degli animali

Ieri pomeriggio, presso un ristorante di Morra de Sanctis, si è svolta l’evento di presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Campania. L’appuntamento, che ha visto una partecipazione numerosa e coinvolta, è stato presieduto dal candidato presidente Roberto Fico, presente tra gli ospiti d’onore.

Tra i relatori intervenuti, spicca la figura di Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle. Con grande emozione, Spiniello ha voluto sottolineare il suo impegno di lunga data come attivista per i diritti degli animali, un tema a cui tiene particolarmente. Ha inoltre espresso gratitudine a Roberto Fico per la sensibilità dimostrata nel recepire la richiesta avanzata dalla dodicesima Commissione Tutela e Diritti degli Animali, intergruppo parlamentare, riguardante l’inserimento della tematica animalista nel programma politico del Movimento 5 Stelle per la Campania 2025.

Durante il suo intervento, Spiniello ha consegnato a Roberto Fico un quadretto raffigurante una foto di lui con il suo cane e la sua compagna, scattata durante una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, promossa alcuni anni fa in occasione delle vacanze estive. Un gesto simbolico che testimonia l’impegno personale e la sensibilità del leader campano verso il benessere degli animali.

In risposta, Roberto Fico ha manifestato grande apprezzamento per il gesto e ha accolto con emozione il dono.

L’intervento di Spiniello si è concluso con un forte messaggio di unità e determinazione, confermando l’impegno del Movimento 5 Stelle nel promuovere una politica più attenta ai diritti degli animali e alle tematiche a loro vicine che coinvolgono tutta la comunità campana.