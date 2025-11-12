Camera Penale Irpina organizza il convegno “Innocenti reclusi: quale futuro per i figli delle detenute?”

Il Convegno, organizzato dalla Consulta dei Giovani Penalisti della Camera Penale Irpina per il 13 novembre alle ore 15:30 presso la Sala “Ciriaco De Mita” dell’ex carcere borbonico di Avellino, reca “Il titolo Innocenti reclusi: quale futuro per i figli delle detenute? Riflessioni giuridiche e prospettive di riforma sulla sospensione e il differimento della pena per detenute madri alla luce dell’entrata in vigore del “Decreto Sicurezza”.

L’incontro sarà incentrato sulle novità apportate dal “Decreto Sicurezza” e, più precisamente, sulla modifica degli artt. 146 e 147 del codice penale che ha eliminato l’automatismo della sospensione dell’esecuzione delle pene detentive nei confronti di detenute madri con prole inferiore ad un anno e madri con prole superiore ad un anno e inferiore a tre anni, rimettendo all’apprezzamento del giudice l’opportunità di sospendere o meno l’immediata esecuzione della pena detentiva.

Il convegno sarà inoltre incentrato sulle problematiche e sulle ripercussioni che i figli neonati o infanti delle detenute si trovano a dover affrontare dopo aver visto la luce o aver mosso i primi passi della loro esistenza all’interno degli istituti di custodia attenuata per detenute madri.

Il pomeriggio di lavori sarà condito dall’intervento delle detenute della Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino (AV) e sarà concluso da un contributo artistico da parte dell’Associazione Teatrale “Artemanus” di Manocalzati (AV).