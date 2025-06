Regionali, De Luca assicura: non consentirò che la Campania torni nella palude

SALERNO- “Dovete avere fede, non consentiro’ che il lavoro di questi anni venga buttato a mare”. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha risposto a quanti chiedevano cosa dover aspettare per i prossimi mesi, ovviamente riferimento alle Regionali. Il governatore ha ricordato: “ovviamente sapete che c’è stata una pronuncia della Corte Costituzionale sul terzo mandato. Sapete che noi lavoreremo per avere ovviamente una coalizione ampia, ma lavoreremo soprattutto per garantire che il lavoro fatto in questi anni alla regione Campania non sia buttato a mare”. E ha assicurato: “non consentiremmo, non consentirò, che la Campania ritorni nella palude nella quale l’abbiamo presa noi. Non so se vi ricordate le strade piene di rifiuti che arrivavano ai primi piani, ultima regione d’Italia per i servizi sanitari, le aziende di trasporto che fallivano a ripetizione. Non vi racconto quello che abbiamo trovato e non vi racconto neanche, come dire, i momenti di intimidazione che abbiamo subito per affermare una linea di legalità e di correttezza. Beh, è tutto questo andrà avanti”.