2 Giugno, le iniziative per il 79° anniversario della Repubblica Italiana

La Prefettura di Avellino celebra il 79° anniversario della Festa della Repubblica con una serie di iniziative in programma per l’intera giornata del 2 giugno.

Il primo appuntamento è per la mattina, alle ore 10.00, in Via Matteotti, dove si svolgerà la tradizionale Cerimonia di resa degli onori al Prefetto di Avellino, con la deposizione della corona d’alloro al Monumento in onore dei Caduti e lo srotolamento, alle ore 11.15 circa, sulla facciata del Palazzo della Prefettura, del grande tricolore ad opera dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino Guardia di Finanza.

A seguire, a partire dalle ore 10.30 e fino alle ore 13.00, lungo Corso Vittorio Emanuele II, la Mostra statica a cura del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino e delle Forze dell’Ordine, con l’esposizione di mezzi e materiali operativi.

Nel pomeriggio, in Piazza Libertà, a partire dalle 18.30, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, accoglierà invece ospiti ed Autorità per assistere al Concerto – aperto a tutta la cittadinanza – della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili, con un repertorio che spazierà dalla musica classica alle più recenti hit sanremesi, passando per i più bei brani di Renato Zero e dei Pooh.

Infine dal giorno successivo, 3 giugno, e fino al 6 giugno, tutte le mattine dalle ore 10.00 alle 12.00 sarà possibile visitare presso il Palazzo della Prefettura la mostra del Maestro Gennaro Vallifuoco, le cui opere offriranno un percorso visivo tra memoria, identità e spiritualità.