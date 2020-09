Regionali, continua il tour irpino di Carmen Bochicchio

“E’ scattato il conto alla rovescia per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre e si intensificano gli incontri con i cittadini. L’Irpinia ha bisogno di attenzione e di confronto. Dobbiamo mettere in campo la massima serietà nell’affrontare le questioni” – così la candidata al Consiglio regionale della Campania per il Movimento 5 Stelle, Carmen Bochicchio -.

“Ma prima di tutto serve raccogliere le istanze che provengono dai territori e che in questi anni sono rimaste inascoltate. Il mio impegno è per una Irpinia che si autodetermini con le proprie forze e con l’innata capacità di tenere alta la propria testa” – conclude Bochicchio – che nella giornata di domani, domenica 13 settembre, sarà a Solofra (ore 10.00 in piazza Umberto I), a Montefalcione (ore 12.00 in piazza Marconi) e a Lauro (ore 19.00 presso la pasticceria Gf3).