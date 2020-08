Politica Regionali, Candela: “Futuro e innovazione per la nostra terra” 25 Agosto 2020

“Futuro e innovazione per la nostra terra”. Annuncia ufficialmente la candidatura alla Regione Campania nella lista civica Liberaldemocratici Campania Popolare Moderati a sostegno del Presidente Vincenzo De Luca Giampaolo Candela,venticinque anni di avvocatura, sacrifici, di formazione professionale e di attivismo in associazioni e volontariato. “Da oggi per me comincia una grande sfida e sarò lieto di condividere questa avventura con tutti gli amici che avranno il piacere di darmi il loro sostegno. L’Irpinia è definita il “cuore verde” della Campania e, come tale, ha bisogno di essere valorizzata! L’ impegno è quello di promuovere un ecosistema ambientale-digitale che preservi e promuova la nostra amata terra. Questo territorio può essere definito un “quadro” dipinto da uno dei migliori pittori, e come tale, ha bisogno di essere valorizzato. Bisogna creare un ecosistema tra i comuni per innescare un meccanismo di turismo culturale, religioso e enogastronomico che non resti fine al singolo comune. Secondo l’Istat in Campania i pernottamenti sono aumentati in un anno del 5,4% mentre in Irpinia le presenze hanno subito un calo: da 426 a 416 al giorno, nonostante i 79 alberghi, i 107 agriturismi e i 77 B&B. Questo è determinato da una cattiva regia e da una cattiva comunicazione di una delle zone più belle d’Italia.