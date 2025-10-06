Regionali, in campo anche Campania Popolare con Giuliano Granato candidato presidente

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli, la lista “Campania Popolare” presenterà ufficialmente il simbolo e la candidatura a presidente di Giuliano Granato per le prossime elezioni regionali in programma il 23 e 24 novembre.

La lista nasce dall’omonimo appello sottoscritto da decine di attivisti politici, sociali e sindacali, insieme a esponenti di associazioni indipendenti e alle organizzazioni Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista. Al centro del programma, la volontà di costruire un’alternativa capace di restituire protagonismo a chi ogni giorno subisce gli effetti delle crisi: diritto alla salute pubblica, dignità del lavoro, tutela ambientale e giustizia sociale saranno i temi principali della campagna elettorale.

«Alle prossime elezioni regionali vedremo alleanze, come quella tra Pd e Movimento, che serviranno solo a garantire le dinastie di potere dei De Luca, dei Mastella e dei Cesaro – afferma Giuliano Granato, co-portavoce nazionale di Potere al Popolo –. Campania Popolare, invece, vuole essere un’alternativa, per ridare protagonismo a chiunque porti addosso i segni delle emergenze dei nostri territori, dalla sanità all’inquinamento, al lavoro che manca o non è sicuro, e non voglia arrendersi al destino che l’attuale classe politica vuole far sembrare ineluttabile».