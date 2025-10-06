Grottolella, grande partecipazione alla Festa degli Animali

Ieri 5 ottobre si è celebrata a piazza Municipio a Grottolella la giornata degli animali con la collaborazione della Associazione ENPA e la partecipazione di numerosi cittadini e attivisti.

Iniziativa che ha visto il patrocinio del Comune di Grottolella.

“L’evento di oggi vuole essere un’altra occasione per lanciare messaggi rivolti alla tutela e al benessere dei nostri amici a quattro zampe, con l’intento di fare avvicinare le giovani generazioni a questa tematica. Ringraziamo i rappresentanti ENPA, e in modo particolare la Dottoressa Benedetta Montuori, che hanno scelto la nostra comunità per celebrare la giornata degli animali in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ringraziamo gli attivisti e i cittadini per la partecipazione. Inoltre nelle prossime settimane saranno rese note le date delle prossime iniziative materia di tutela degli animali d’affezione , con un focus dedicato agli animali selvatici , analizzando le innovazioni normative sia nazionali che regionali in materia. Infine stiamo lavorando per portare alla attenzione del consiglio comunale il regolamento per istituire l’ufficio del garante dei diritti degli animali”- dichiara Marco Grossi Vice Sindaco del comune di Grottolella