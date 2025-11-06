Regionali in Campania: il sondaggio SWG conferma il largo vantaggio di Fico su Cirielli

Secondo un nuovo sondaggio politico della SWG, visionato da Fanpage, il candidato del centrosinistra Roberto Fico è nettamente in vantaggio sul candidato del centrodestra Edmondo Cirielli nelle prossime elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre.

Fico otterrebbe tra il 55% e il 59% dei consensi, contro il 38-42% di Cirielli, con un distacco medio di 17 punti. Il vantaggio del centrosinistra appare solido, mentre il centrodestra punta sul sostegno di Giorgia Meloni per tentare un difficile recupero.

L’affluenza, secondo la SWG, si fermerebbe al 45%, il dato più basso di sempre per la regione. La sanità è il tema più sentito dagli elettori (53%), seguita da lavoro e trasporti (27%) e dalla lotta alla criminalità organizzata (23%).