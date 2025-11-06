GdF Avellino: ritrovato dal SAGF fungaiolo disperso sulle montagne del salernitano

L’uomo, originario di Montecorvino Rovella (SA), era uscito ieri per cercare funghi in una zona montuosa del territorio comunale quando ha perso l’orientamento e non ha fatto rientro a casa.

Dopo ore di perlustrazioni notturne infruttuose in un’area particolarmente impervia, il disperso è stato localizzato nella tarda mattinata dai militari della Stazione SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi e ritrovato in buone condizioni di salute in località “Lappe”, un’area al confine tra i comuni di Montecorvino Rovella e Acerno.

A seguito dell’attivazione del Piano di Ricerca delle Persone Scomparse da parte della Prefettura di Salerno sono iniziate le ricerche mediante la dislocazione sul territorio di tutte le componenti specialistiche: Guardia di Finanza attraverso i militari specializzati della Stazione SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi, C.N.S.A.S. Campania, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia locale, nonché i volontari dell’Associazione Atena.

Una volta raggiunto e stabilizzato dai sanitari, il 60enne è stato elitrasportato dal 118 presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per le cure del caso, sebbene le sue condizioni non destassero particolare preoccupazione.