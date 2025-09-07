Regionali, anche Noi di Centro di Mastella con Fico presidente

“La convergenza del centro sinistra sul nome di Roberto Fico alla candidatura a presidente della Regione Campania costituisce un buon punto di partenza, ora tutte le forze della coalizione progressista devono sedere ad un tavolo e lavorare al programma. Occorre individuare le priorità strategiche comuni, nell’interesse di gente e territori. Noi ci candidiamo ad essere il centro forte, capace di rappresentare le istanze dei moderati della Campania, il collante di un campo largo che nelle prossime settimane dovrà costruire il futuro della Regione. In bocca al lupo a Fico e a tutti noi!” così Pasquale Giuditta coordinatore regionale, i coordinatori provinciali e il gruppo dirigente di Noi di Centro.