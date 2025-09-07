Grottaminarda, la Motobenedizione nel segno e nella memoria di Roy Ciampa

GROTTAMINARDA- Quella di quest’anno non e’ stata solo la Motobenedizione e l’omaggio annuale al Motolito di Grottaminarda, l’unico monumento ai centauri vittime della strada dell’Italia Meridionale. A Carpignano quella che e’ da qualche anno la cerimonia che richiama centauri da tutto il Sud e’ stata un momento di grande emozione e commozione nel segno e nel ricordo di Roy Ciampa, il ventiduenne strappato da un incidente in auto, quella sulla quale viaggiava come passeggero insieme ad altri amici avvenuto a Mirabella Eclano un anno fa. Roy era stato ll più giovane alla guida del “Moto Club Ducati Motolito Grottaminarda”. Aveva voluto quel un monumento che fosse un omaggio-ricordo a tutti i motociclisti vittime della

strada, ma anche, e soprattutto, un

messaggero immobile di Pace. Il Motolito e’ questo, cio’ che lo rende unico nel

suo genere nell’ltalia Meridionale. I tre punti del monumento che sono rivolti verso tre prospettive precise. La prima verso il vicino Santuario di Carpignano, la seconda verso Grottaminarda e l’Irpinia, la terza verso la Valle dell’Ufita e il mondo intero.

L’EVENTO

Alla Motobenedizione annuale del santuario di Carpignano, il Club Ducati di Grottaminarda Motolito e il Vespa Club Leoni Rossi e altri biker da ogni provincia, anche altre associazioni come l’ “Associazione Vittime della strada” dopo la benedizione hanno posto una corona benedetta sul monumento Motolito, unico in Italia, in onore dei motociclisti deceduti. L’OMAGGIO ALLA MEMORIA DI ROY

“Quest’ anno in memoria del nostro presidente Ducati Roy Antony Ciampa- hanno scritto i componenti del Club- è stata anche deposta sul suo monumento tombale, sito nel cimitero di Sturno, una corona sul capo della statua in marmo raffigurante Roy sulla sua moto ducati…un gesto di affetto e di rispetto del suo club e della sua famiglia alla memoria di un ragazzo sportivo e impegnato socialmente da anni per la sicurezza e la prevenzione stradale”. Un momento di grande commozione, con la Ducati di Roy e una maglia dell’evento sul suo monumento funebre. Aerre