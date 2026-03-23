Referendum, Tecce: vince un popolo che difende valori irrinunciabili

AVELLINO- “La vittoria del no non è la vittoria di un fronte, ma la vittoria di un popolo che crede e ha creduto in un sistema che garantisce i diritti del cittadino, indagato, imputato o persona offesa”. L’ avvocato Raffaele Tecce, consigliere dell’ Ordine di Avellino e’ stato un vero e proprio “globtrotter” in giro per i vari eventi in tutta l’ Irpinia del No, ha commentato così la vittoria nelle urne referendarie. “Un sistema che vuole affermare il giusto processo- ha spiegato Tecce- che vede un pubblico ministero sempre più obiettivo, che pretende che il giudice sia sereno nell’esercizio delle sue funzioni. Il risultato difende, insomma, valori e principi irrinunciabili, sui quali dobbiamo restare uniti e non dividerci su questioni pretestuose e di parte”.