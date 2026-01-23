Referendum, si presenta ad Avellino il Coordinamento del Comitato per il Si’

AVELLINO- Domani alle ore 10.30, presso il Circolo della stampa di Avellino si terrà la conferenza stampa di presentazione del coordinamento irpino dei Comitati per il Sì al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere. Un primo appuntamento che vedrà la partecipazione dei comitati Sì separa (con Alfonso Maria Gallo), Giustizia sì (con Salvatore Pastore) e Giuliano Vassalli (con Giuseppe Vetrano), ma aperto al contributo di altri comitati in via di costituzione, delle forze politiche e dei singoli cittadini che intendono dare il loro contributo alla campagna referendaria. Coordinerà gli interventi Bruno Gambardella, concluderà Matteo Hallissey, presidente nazionale di +Europa e Radicali Italiani