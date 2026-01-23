Montefusco, la storia delle secrete del carcere diventa uno spettacolo teatrale

MONTEFUSCO- Domenica 1 febbraio , a Montefusco, le secrete del Carcere Borbonico, Monumento nazionale sin dal 1923,saranno animate dalle voci del Popolo del Carcere, le ombre di nero vestite che emergono dal buio della storia per raccontare le vicende dell’antico

Carcere, dai secoli oscuri delle torture, fino al complesso periodo del brigantaggio, in una riflessione profonda che attraversa i secoli e diviene eco potente di un messaggio di memoria e giustizia.La performance teatrale è prevista alle ore 11.00 al Carcere Borbonico. L’ingresso è

gratuito ma il numero di accessi consentiti è limitato. Necessaria la prenotazione al numero 347/7671415.L’evento, in collaborazione con il Comune di Montefusco e la ProLoco di Montefusco, rientra nell’ambito delle iniziative del progetto 2 V.I.TE ( Visioni per la Valorizzazione strategica innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del territorio di Montefusco e dei suoi casali Santa Paolina e Torrioni ). Il testo e l’adattamento teatrale sono di Emilia

Dente.