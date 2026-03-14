Referendum, i penalisti irpini a Roma per la mobilitazione delle Camere Penali per il Si

ROMA- Anche la Camera Penale Irpina ha partecipato con una delegazione di rappresentanti alla mobilitazione organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane per la campagna referendaria del 22 e 23 marzo prossimi. Come da alcune settimane con le 129 piazze per il Si, questa mattina le rappresentanze di tutte le 129 Camere Penali italiane si sono ritrovate a Roms per lanciare l’ultima volata in vista del referendum. A guidare la delegazione il presidente della Camera Penale Gaetano Aufiero e i componenti del Direttivo e dei Giovani Penalisti irpini. A partire dagli avvocati Luigi Petrillo, Innocenzo Massaro, Francesco Perone, Patrizio Dello Russo, Stefano Vozella, Matteo Raffaele Fimiani, Raffaele Petrillo, Simone Imparato e il segretario dell’ordine degli Avvocati di Avellino Francesco Castellano.