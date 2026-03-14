Campania in Tour 2026, al Circolo della Stampa sala gremita per la presentazione della 12ª edizione

Una sala gremita, un clima di entusiasmo e la voglia condivisa di tornare a camminare insieme alla scoperta del territorio. È con queste premesse che è stata presentata la dodicesima edizione di “Campania in Tour”, il programma di iniziative promosso da Info Irpinia APS, che anche nel 2026 accompagnerà centinaia di appassionati alla scoperta dell’Irpinia, della Campania e di alcune tra le mete più affascinanti del Sud Italia. Nel corso dell’incontro è stata svelata anche la nuova brochure ufficiale, che racchiude oltre trenta appuntamenti tra trekking, esperienze culturali, borghi, tradizioni e momenti di convivialità. Un vero e proprio viaggio lungo un anno, pensato per raccontare il territorio attraverso esperienze autentiche e partecipate. A moderare la presentazione è stata la giornalista Angelita Ciccone, che ha aperto l’incontro complimentandosi con l’associazione per il lavoro svolto negli anni e per il percorso costruito sul territorio, capace di coinvolgere un numero sempre crescente di appassionati.

Il racconto del presidente Francesco Celli

A prendere la parola è stato poi il presidente di Info Irpinia, Francesco Celli, che ha voluto ringraziare i soci per la grande partecipazione e per le numerose idee che hanno contribuito alla costruzione del programma.

“Abbiamo fatto un po’ il lavoro dei parrucchieri – ha raccontato sorridendo – modellando e definendo il taglio migliore per raccontare il territorio, fino ad arrivare a costruire un programma di oltre trenta appuntamenti”. Il viaggio partirà il 12 aprile da Montefusco, con la rievocazione teatrale nel Carcere Borbonico, uno spettacolo intenso dedicato alla memoria dei prigionieri politici che lì furono rinchiusi.

Il 19 aprile si tornerà invece su uno dei percorsi più amati dagli escursionisti: il Sentiero degli Dei, tra Agerola e Positano, una tappa ormai storica del programma.

Tra i momenti più emozionanti della stagione ci sarà poi l’appuntamento del 3 maggio a Cairano, con l’iniziativa “I Condivisi nel nome di Dario”, dedicata al ricordo di Dario Bavaro, figura molto amata dalla comunità di Info Irpinia.

Il programma proseguirà con numerose tappe di grande fascino: la scoperta delle bolle della Malvizza nella Valle del Miscano, il viaggio tra storia e ricerca tra Bovino e Biogem, eccellenza scientifica di Ariano Irpino, l’esperienza del 14 giugno a Torrioni, tra tradizioni gastronomiche e vini locali, e il 28 giugno, quando i partecipanti cammineranno sulle tracce di Francesco De Sanctis tra Morra e Guardia Lombardi.

Trekking e natura nel Parco del Partenio

Nel corso della presentazione è intervenuta anche la segretaria Antonella Carullo, che ha illustrato il ricco calendario dei trekking previsti per il 2026.

Un’attenzione particolare è stata dedicata quest’anno alla montagna e ai percorsi naturalistici, anche grazie alla partecipazione di Info Irpinia al progetto realizzato con GAL Partenio e WWF Sannio per la riscoperta, l’accessibilità e la promozione dell’Oasi WWF Valle delle Vene a Pannarano, dedicata a Costantino Tedeschi. Tra i trekking più attesi figurano quelli al Tuoppo dei Fogli, ai Ruderi dell’Incoronata, a Campo San Giovanni, al Monte Vallatrone, agli altopiani di Campo Maggiore, all’Abbazia di Montevergine, al Piano di Lauro e alle vette del Ciesco Bianco nel Parco del Partenio.

Non è mancato anche un momento di leggerezza durante la presentazione, con il racconto dell’aneddoto legato al sentiero Strazzatrippa, il cui nome curioso deriverebbe proprio dal fatto che il passaggio tra la vegetazione è così stretto da “strappare la pancia” a chi lo attraversa.

Viaggi e esperienze tra Sud Italia e tradizioni locali

Grande entusiasmo anche per gli interventi della coordinatrice Ambra Tartaro, che ha presentato alcune delle esperienze più suggestive del programma.

Tra queste il weekend in Basilicata, con tappe a Matera e Castelmezzano, tra i paesaggi spettacolari delle Dolomiti Lucane, la giornata dedicata all’olio della Valle dell’Ufita tra Flumeri e Sturno, la tradizionale raccolta delle castagne a Montella, la visita al borgo di Montesarchio, dove è custodito il celebre Vaso di Assteas e il weekend in Puglia, tra Bari, Ruvo di Puglia e Bitonto.

Gli appuntamenti finali e la festa di fine anno

A chiudere la presentazione è stato il consigliere Federico Curci, che ha illustrato gli ultimi appuntamenti dell’anno: il trekking al Monte Acerone, le escursioni tra i boschi di Campitello e Sant’Angelo e il percorso naturalistico alle Sorgenti del Calore.

Curci ha ricordato anche il suo intervento previsto durante la tappa di Torrioni, dedicato al tema della dieta mediterranea e ha voluto condividere un pensiero per Dario Bavaro, ricordato con grande affetto da tutta l’associazione.

Il programma si concluderà nel periodo natalizio con la visita ai Mercatini di Natale nel Castello di Lettere e con il tradizionale appuntamento del 20 dicembre a Sturno, con il pranzo e la tombola di fine anno, momento di festa e condivisione per raccontare insieme il cammino fatto.

Il progetto cinematografico dei giovani irpini

Durante l’incontro è stato presentato anche il progetto cinematografico “Ci avete abbandonati”, illustrato dai giovani Luca Castelluccio e Francesco Iuliano. Il mediometraggio coinvolge oltre cento giovani del territorio in un percorso artistico, culturale e formativo che mette al centro l’Irpinia e l’energia delle nuove generazioni. Info Irpinia ha scelto di sostenere il progetto come scelta di comunità e di futuro.

Una comunità che cammina insieme

La presentazione si è conclusa con numerosi interventi dal pubblico, segno dell’entusiasmo e della partecipazione che da anni accompagnano il progetto.

Campania in Tour, ancora una volta, si conferma molto più di un semplice calendario di eventi: un viaggio collettivo tra natura, cultura e comunità, capace di unire persone, territori e storie lungo un cammino condiviso.