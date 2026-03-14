AVELLINO- Anche Rifondazione Comunista in campo per il No al Referendum del 22 e 23 marzo sull’ordinamento giudiziario e sull’Alta Corte di Giustizia. Un gazebo informativo lungo il Corso di Avellino.

“Saremo sul corso di Avellino per portare le ragioni del No al referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma del governo riguardante la separazione delle carriere tra giudici e magistrati” hanno annunciato i rappresentanti della sinistra .

“Come PRC e insieme ai comitati ci opponiamo perché riteniamo che quello del governo sia un grave attacco all’indipendenza della magistratura, con il tentativo di sottoporla alle proprie volontà. Ma per saperne di più vieni a parlarne e a discuterne con noi, questo pomeriggio, a partire dalle 18 sul corso di Avellino (altezza piazzetta Agnes)!”.