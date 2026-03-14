Due furti in poche ore e calci ai Carabinieri per fuggire: due indagati rischiano il processo

MERCOGLIANO- Due furti in poche ore e l’aggressione ai Carabinieri della Compagnia di Avellino che li avevano bloccati in seguito al doppio raid. Le accuse per cui due cittadini marocchini di trentuno e trentasette anni, residenti a Monteforte Irpino, ora rischiano il processo. La Procura di Avellino ha infatti chiuso le indagini per i due furti con destrezza e la resistenza alla pattuglia dei militari dell’Arma. Tre i capi di imputazione contestati nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari firmato dal pm della Procura della Repubblica di Avellino Antonella Salvatore. I due indagati avrebbero agito con destrezza e dopo aver distratto il personale addetto alle vendite , si erano impossessati di merce per un valore di circa 100 euro di prodotti itici e altri prodotti alimentari di proprieta’ di un

Supermercato di Mercogliano. Con laggravante di aver commesso il fatto con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede. Nello stesso giorno, con la medesima tecnica si erano impossessati di capi di vestiario di proprieta del negozio

con l’aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede. Contestata ad entrambi anche la resistenza a pubblico ufficiale. Perche’, una volta intercettati dai Carabinieri, per sottrarsi all’identificazione per i reati di furto avevano colpito a spintoni e calci un brigadiere e un appuntato di Avellino per darsi

alla fuga. Entrambi rischiano il processo per queste contestazioni.