Referendum, la Camera Penale in piazza a Montoro per le ragioni del Si’

ATRIPALDA- La Camera Penale Irpina continua la mobilitazione e la campagna per il Si’ al Referendum chiamato ad approvare la riforma Nordio sull’ ordinanento giudiziario (la separazione delle carriere) e l’Alta Corte Disciplinare. I rappresentanti della Camera Penale Irpina, a partire dal referente del Comitato Giusto dire Si’, Simone Imparato, dal presidente Gaetano Aufiero e dal segretario Costantino Sabatino e il presidente dei Giovani Penalisti Matteo Raffaele Fimiani, hanno spiegato a cittadini le ragioni per sostenere la riforma Nordio in piazza a Montoro.