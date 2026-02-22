Gesualdo, nuova giornata di donazione del sangue promossa dal gruppo Fratres

A Gesualdo torna la grande macchina della solidarietà: il prossimo 1° marzo, dalle 08:00 alle 12:00, il paese accoglierà in Piazza Neviera una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue, promossa dal gruppo di donatori di sangue “FRATRES” operante nel territorio compreso tra Gesualdo, Villamaina e Sturno, un appuntamento che negli anni è diventato un vero simbolo di partecipazione civica e attenzione verso il territorio.

L’iniziativa, promossa dai volontari locali, punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un gesto semplice ma capace di salvare vite. «In ogni donazione c’è la storia di ognuno di noi e la storia della nostra terra», ricordano gli organizzatori.

Donare il sangue significa contribuire in modo concreto al fabbisogno sanitario della regione. Ogni sacca può essere determinante in situazioni di emergenza, interventi chirurgici o terapie salvavita. Ma non solo: la donazione rappresenta anche un’occasione per monitorare il proprio stato di salute, grazie agli esami gratuiti effettuati prima del prelievo.

Le regole sono semplici e mirano a garantire sicurezza sia al donatore sia al ricevente:

È necessario avere tra i 18 e i 65 anni .

. Occorre essere in buona salute e pesare almeno 50 kg .

e pesare . Gli uomini possono donare fino a 4 volte l’anno, le donne 2 volte, con alcune eccezioni legate a gravidanza, allattamento o ciclo mestruale.

Gli organizzatori ricordano anche alcune buone pratiche: una cena leggera la sera precedente, una colazione equilibrata il giorno della donazione e un’attività fisica ridotta nelle 24 ore che precedono il prelievo.

Per informazioni o per prenotare la propria partecipazione è possibile contattare il numero 351 2169200.