Referendum, il pm Woodcock: questa Riforma danneggerebbe il cittadino debole

AVELLINO- “Questa Riforma non risolverà nessuno dei problemi della Giustizia e danneggera’ il cittadino debole, che penso vada preservato e tutelato”. E’ così che a margine dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio nella Sala De Mita del Carcere Borbonico, il pm antimafia Henry Jhon Woodcock ha risposto alla domanda della stampa sui rischi della Riforma e sulle ragioni del No, che il magistrato sta sostenendo in varie iniziative, quella organizzata oggi da Maura Sarno e sabato pomeriggio a Caposele. “E’ importante che le persone vadano a votare- ha spiegato il pm antimafia- comprendendo cosa vanno a votare. Questa è la cosa più importante”. Per Woodcock: “Questa riforma non serve a risolvere i numerosi problemi che la Giustizia ha. La Giustizia ha molti problemi: dalla lunghezza dei processi a molte questioni che riguardano la carcerazione preventiva, a meno che non mi sia sfuggito qualcosa, questa riforma non riesce a risolvere nessuno di questi problemi e a mio avviso finirebbe per danneggiare la gente comune, il cittadino debole. Sono e continuo ad essere dell’idea che in uno Stato sociale come il nostro, chi come me viene pagato dallo Stato, si debba occupare di tutto e di tutti ma che il cittadino debole e la gente comune vada preservata e tutelata in particolare”.