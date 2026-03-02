Fuga di gas ed esplosione: trasferito al Cardarelli il cinquantaquattrenne di Forino

FORINO- Trasferito in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli il cinquantaquattrenne di Forino travolto dall’esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione di Vicolo Caserma, nel comune irpino. Considerata la gravità delle ustioni riportate su tutto il corpo, i medici del Moscati di Avellino dopo aver stabilizzato le sue condizioni hanno deciso il trasferimento. Il cinquantaquattrenne è in prognosi riservata.
Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato alla fuga di gas e all’esplosione registrata nel centro di Forino nel primo pomeriggio di oggi.