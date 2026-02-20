Referendum, iI Comitato irpino per il No incontra la cittadinanza

Il Comitato irpino della società civile per il No al referendum costituzionale promuove un incontro pubblico con la cittadinanza in programma il 21 febbraio 2026, alle ore 17:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino.

A coordinare i lavori sarà Giorgio Fontana, professore ordinario di diritto del lavoro.

Sono previsti gli interventi di Italia D’Acierno, segretaria generale CGIL Avellino; Emanuela Sica, avvocatessa e scrittrice; Arturo Capone, professore di diritto processuale penale; Domenico Gallo, già presidente della sezione penale della Corte di Cassazione e referente del comitato irpino per il No.