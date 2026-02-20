Comunicazione medico-paziente e counselling motivazionale, incontro ad Avellino

Si terrà sabato 21 febbraio 2026, con inizio alle ore 9:00, l’incontro dal titolo “La comunicazione medico-paziente e il counselling motivazionale”, dedicato alla promozione degli screening oncologici gratuiti in Regione Campania.
L’appuntamento è in programma presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino, in via Vasto.
L’iniziativa vede il coinvolgimento della Regione Campania, dell’Asl, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Studi Umanistici, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino e del Progetto Miriade.