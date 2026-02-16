Referendum giustizia, M5s e le Senatrici Castellone e Gaudiano ad Avellino per le ragioni del “no”

Si terrà sabato 21 febbraio 2026, alle ore 10:00, un incontro informativo dedicato al referendum sulla giustizia presso “Avellino Scalo”, in via Francesco Tedesco n. 646, nel rione Ferrovia del capoluogo irpino. L’appuntamento sarà incentrato sulle ragioni del “no” e vedrà la partecipazione di esponenti di rilievo del panorama politico e giuridico nazionale.

All’iniziativa prenderanno parte la Vicepresidente del Senato, Senatrice Mariolina Castellone, e la Senatrice Felicia Gaudiano, entrambe appartenenti al Movimento 5 Stelle. A moderare l’incontro sarà la giornalista de Il Mattino, Maddalena Verderosa, mentre i saluti introduttivi saranno affidati a Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale avellinese del Movimento 5 Stelle. Tra i relatori figurano:

, ex magistrato, già Presidente del Tribunale di Napoli Nord e membro del Comitato “Giusto Dire No”; Italia D’Acierno, segretaria generale della CGIL di Avellino.

L’incontro si inserisce nel calendario di iniziative territoriali dedicate all’approfondimento dei quesiti referendari e al confronto pubblico sui temi della giustizia.