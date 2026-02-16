Giù dal balcone, tragedia a Bellizzi

Donna giù dal balcone della propria abitazione, tragedia a Bellizzi. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La salma è stata affidata alle autorità per gli accertamenti.
In aggiornamento
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
082573384
redazione@irpinianews.it
Info Editore
Irpinianews.it è un prodotto Irpinianews S.r.l. Sede Legale Via Pietratonda, 22 – Montemiletto (Av) P.IVA 027677340645 iscritto al R.E.A. di Avellino n. 181933