Referendum, gazebo dei Giovani Garantisti per il Si’ per sostenere le ragioni del voto

AVELLINO- Continua la mobilitazione per il Si’ al Referendum del 22 e 23 marzo anche in citta’. Lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, e’ stato allestito questa mattina il gazebo informativo promosso dal Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino. .Durante l’iniziativa, come hanno spiegato gli organizzatori: “sono stati distribuiti materiali e approfondimenti sui quesiti referendari, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti utili per comprendere le proposte di riforma. Tante le persone che si sono fermate per chiedere chiarimenti e confrontarsi, dimostrando interesse e attenzione su un tema centrale per il nostro sistema democratico.Il Comitato ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e gli esponenti delle forze politiche schierate per il Sì che hanno portato il loro sostegno, in particolare Angelo Antonio D’Agostino, segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Gianfranco Succoio, segretario regionale di Forza Italia Giovani Campania, e la Camera Penale Irpina con il Presidente Avv. Gaetano Aufiero”. Gia’ fissato un prossimo appuntamento: domenica 8 marzo in piazza XVI Marzo a Grottaminarda per continuare il confronto con i cittadini in vista del voto.