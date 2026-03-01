Quindici ha un nuovo medico di famiglia: da domani sara’ in servizio il dottore Tommaso Scibelli

QUINDICI- Quindici ha un nuovo medico di famiglia. Dopo il decreto ufficiale di nomina da parte dell’Asl di Avellino, da domani il dottore Tommaso Scibelli, poco più che quarantenne e originario del comune del Vallo di Lauro, sarà eleggibile dai residenti di Quindici come medico di famiglia. Questa mattina nel comune del Vallo di Lauro c’è stata anche l’inaugurazione dello studio medico del professionista in Via San Sebastiano, alla presenza di numerosi colleghi, a partire da suo padre Antonio, stimato radiologo del Moscati ed ex consigliere provinciale, ma anche medici di famiglia in servizio e in quiescenza e con la benedizione delle sale che ospiteranno lo studio medico da parte del parroco di Quindici, Don Vito Cucca. Una risposta da parte dell’ASL alla carenza dei medici di base sul territorio provinciale.