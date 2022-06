Referendum Costituzionali del 12 giugno, comunicazioni agli elettori di Ariano Irpino

Referendum Costituzionali di Domenica 12 giugno 2022, di seguito le comunicazioni del comune di Ariano Irpino sul rilascio dei certificati medici per elettori fisicamente impossibilitati e sullo spostamento della Sezione Elettorale n. 16.

Il Comune di Ariano Irpino informa che, per il rilascio della certificazione agli elettori fisicamente impossibilitati, è stato predisposto un servizio per il rilascio dei certificati medici, presso il Distretto Sanitario dell’ASL – Ufficio di Medicina Legale – in Piazza Mazzini, attivo domenica 12 giugno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Il rilascio della certificazione sanitaria avverrà previa esibizione della seguente documentazione:

1. Documento di riconoscimento non scaduto

2. Certificato elettorale

3. Certificazione sanitaria, dalla quale si evinca la condizione di impossibilità fisica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0825-877660 – dott. Antonio Mainiero cell. 3294286154 e dott. Antonio Di Gruttola cell. 3381047578.

Inoltre, sempre in occasione dei Referendum Costituzionali di domenica 12 giugno 2022, il comune di Ariano Irpino ha disposto il trasferimento della Sezione Elettorale n. 16 (località Frolice) nei locali della Scuola Elementare Martiri in Via Villa Caracciolo.

Pertanto si informano gli elettori afferenti alla Sezione n. 16, residenti nelle contrade Bosco – Cippone – Cupamorte – Ficucelle – Frascineta – Sterda e Trimonti, che per esercitare il loro diritto di voto, dovranno recarsi presso i locali della Scuola Elementare Martiri, in Via Villa Caracciolo

Ci scusiamo per il disagio, dovuto alla mancanza di disponibilità di locali idonei in località Frolice, da adibire a sede di Sezione Elettorale.