Ekoclub International, domenica di controlli nel Parco Regionale del Partenio

Nella giornata di domenica, il comando Stazione CC di Ospedaletto D’Alpinolo unitamente alle Guardie Ecozoofile dell’associazione Ekoclub International, durante un controllo del territorio teso alla prevenzione e alla repressione delle infrazioni e dei reati contro l’ambiente e il bracconaggio, in località Campo S. Giovanni nel Comune di Summonte, area di notevole interesse naturalistico ricadente nel Parco Regionale del Partenio, hanno elevato diverse sanzioni per inottemperanza a quanto previsto dal regolamento del Parco.

“Va sottolineato – si legge nella nota stampa dell’Ekoclub – l’impegno profuso da parte di tutta l’arma dei Carabinieri ed, in particolar modo, della Stazione CC di ospedaletto D’Alpinolo per le iniziative intraprese per la salvaguardia del territorio e il rispetto della normativa a tutela dell’ambiente”.