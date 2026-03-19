Referendum, al Carcere Borbonico l’evento per il Si con Caiazza, Ceccarelli e Gargani

AVELLINO- Il fronte del Si al Referendum si ritrovera’ questo pomeriggio alle 16 al Carcere Borbonico, nella sala De Mita, per discutere su “La Riforma Costituzionale e l’ordinamento della magistratura”. L’iniziativa organizzata dall’associazione Tempi Nuovi- Popolari Uniti Avellino, Camera Penale Irpina e Comitato Irpino per il Si. Introduce e Modera l’avvocato Amerigo Festa, Presidente Tempi Nuovi Popolari Uniti Avellino. I saluti saranno affidati al presidente della Camera Penale Irpina Gaetano Aufiero, Bruno Gambardella, coordinamento Irpino Comitati per il SI Giuseppe Vetrano,nComitato Giuliano Vassalli, Natalia Ceccarelli, consigliere presso la Corte d’Appello di Napoli e membro del Comitato Direttivo Centrale ANM. Seguiranno gli interventi di Luigi Petrillo, componente del Direttivo ddlla Camera Penale Irpina e Giandomenico Caiazza,Presidente Nazionale Comitato Si Separa, interviene in video conferenza Pina Picierno, Vice Presidente Parlamento Europeo. Conclusioni affidate a Giuseppe Gargani , Presidente Associazione Nazionale Ex Parlamentari